محصولات کی ادائیگی میں تاخیربرداشت نہیں کی جائیگی،تحصیلدار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحصیلدارسرگودھانے نجی ہاؤسنگ سکیم کا دورہ کر کے مالکان کو متنبہ کیا کہ سرکاری محصولات کی ادائیگی میں کسی قسم کی تاخیر، غفلت یا ٹال مٹول کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔۔۔

 اورمقررہ مدت میں واجبات ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور ریکوری کے لیے تمام قانونی اختیارات استعمال کیے جائیں گے ۔ تحصیل ریونیو آفیسر کا کہنا تھا کہ حکومت کے محصولات قومی خزانے کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی بروقت وصولی ہر ادارے کی ذمہ داری ہے اور کسی اثرو رسوخ یا سفارش کو بالکل خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ 

 

