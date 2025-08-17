صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبیانہ کے نا داہندگان کیخلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم

  • سرگودھا
آبیانہ کے نا داہندگان کیخلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومتِ پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبے بھر کی انتظامیہ اور محکمہ انہار کے افسروں کو۔۔

 ہدایت جاری کی ہے کہ عرصہ دراز سے آبیانہ کے نادہندہ زمینداروں کے خلاف بلا امتیاز بھرپور کارروائی کی جائے ۔ اس سلسلے میں پولیس کو آبیانہ وصولی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر زمینداروں کے کیسز عدالتوں میں دائر کیے جائیں گے اور محکمہ انہار کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان مقدمات کی بھرپور پیروی کرتے ہوئے بذریعہ عدالت وصولی کو یقینی بنائیں۔مزید برآں حکومت نے واضح کیا ہے کہ پانی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ اس ضمن میں مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ ریکوری کی جا سکے۔ 

 

