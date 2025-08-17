سڑکیں بحال پنجاب خوشحال منصوبے پر عملدرآمد کے اقدامات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر سرگودھا انتظامیہ نے ضلع بھرکی سڑ کوں کی تعمیر ومرمت کے لئے۔۔
حکومتی منصوبے ‘‘سڑکیں بحال پنجاب خوشحال ’’پر عملدرآمد کے لئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں اس سلسلہ میں حکومت نے صوبہ بھر کے لئے مجموعی طور پرایک سو ارب کی گرانٹ مختص کی ہے اور اس میں سے ڈیرھ ارب کی گرانٹ سرگودھا کیلئے جاری کر دی ہے جو کہ معمول کے ترقیاتی منصوبوں سے ہٹ کر ہے اس پروگرام میں ڈیڑھ ارب تمام ڈویژنل اضلاع کو جبکہ دیگر اضلاع کوایک ایک ارب دیئے جا رہے ہیں ۔