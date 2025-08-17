شاہین آباد پولیس کا فوری رسپانس 13 سالہ بچہ 1 گھنٹے میں ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا
، چوکی شاہین آباد پولیس کو بذریعہ 15 اطلاع موصول ہوئی کہ انکا بیٹا لاپتہ ہے ، کال موصول ہوتے ہی چوکی انچارج سب انسپکٹر زاہد اقبال نے اے ایس آئی خرم اقبال کی سربراہی میں سپیشل ٹیم تشکیل دی، پولیس کی خصوصی کاوش سے بچے کو 1 گھنٹے میں ہی ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا جس پر والدین نے سرگودھا پولیس کی کاوشوں کو خوب سراہا۔