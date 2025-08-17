پانی کی نکاسی کیلئے سیوریج سسٹم کی باقاعدہ صفائی پر زور
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن نے شہر میں سیوریج کے پانی کو کھڑا ہونے سے بچانے کیلئے ۔۔
سیوریج سسٹم کی باقاعدگی سے صفائی کو معمول بنانے پر زور دیا اور شعبہ ہیلتھ افسران کو ہدایت کی ہے کہ کارپوریشن کے سیوریج سسٹم میں داخلے سے قبل سیوریج کو کثافتوں سے علیحدہ کیا جائے تاکہ کارپوریشن کا سیوریج چوک ہونے سے محفوظ رہے ۔ انہوں نے پلاننگ ڈیپارٹمنٹ کو نقشوں کے پاس کرنے سے پہلے تمام گھروں کے مالکان کو اپنے مین ہول کی تعمیر کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کی ہے ۔