صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیوب ویل نہ چلنے سے زرعی رقبے بنجر ہونے لگے :ملک عرفان حیدر

  • سرگودھا
ٹیوب ویل نہ چلنے سے زرعی رقبے بنجر ہونے لگے :ملک عرفان حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کار خانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے۔۔

 کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں مندے کا شکار ہونے کیساتھ ساتھ ٹیوب ویل نہ چلنے سے زرعی رقبے بنجر ہونے لگے ہیں حکومت کی جانب سے حالیہ بجلی بم گرانے کے بعد تاجروں کیساتھ ساتھ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں جس کا خمیازہ جلد پاکستان کو بھگتنا پڑیگا اس وقت پاکستان کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ اور معاشی استحکام کیلئے ہم سب کو جدوجہد کرنا ہوگی اس کیلئے سب سے اہم کردار حکومت کا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ

فورس لائن جھنگ روڈ جلد مکمل کی جائے :ایم ڈی واسا

سیاسی بحرانوں کا حل قومی ڈائیلاگ سے ہی ممکن :لیاقت بلوچ

جشن آزادی کبڈی سیریز کافائنل یونائیٹڈ کلب نے جیت لیا

اے سی شازیہ رحمان عثمانیہ پارک کی ابترحالت پر برہم ،ہدایات جاری

3لاکھ57ہزار کے نادہندہ کاشتکاروں کے ٹیوب ویلزکے ٹرانسفامر ضبط

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل