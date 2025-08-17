صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ :ناجائز تجاوزات ،بے ہنگم ٹریفک ، لو گوں کو مشکلات

بھیرہ (نامہ نگار)بھیرہ شہر میں ناجائز تجاوزات اور بے ہنگم ٹریفک کے باعث شہریوں، خصوصاً خواتین اور۔۔

 بزرگوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ اندرونِ شہر کے تنگ بازاروں میں رکشوں، موٹرسائیکلوں اور ریڑھیوں کی بھرمار نے راہ گیروں کا چلنا مشکل بنا دیا ہے ۔مین بازار اور دیگر مرکزی شاہراہوں پر دکانداروں کی جانب سے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر سامان رکھے جانے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے ۔ پھلروان روڈ پر بھی قبضہ مافیا نے دکانوں کے آگے 10،10 فٹ تک تجاوزات کر رکھی ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری نوٹس لے کر مستقل بنیادوں پر آپریشن کرے تاکہ عوام کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہو سکے ۔

 

