شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگیا :حافظ ضیاء الرحمن

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا)شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگیا ہے پاور کمپنیوں سے سستی بجلی کے ۔۔

معاہدے ہونے سے عوام کو مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل ہوا اور ملک میں صنعتوں کو فروغ ملنے کیساتھ ساتھ بے روزگاری کا خاتمہ ہوا ان خیالات کا اظہارمسلم لیگ ن کے جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمن نے کیا انہوں نے کہا کہ سابقہ ادوار میں بجلی کے مہنگے معاہدے کرنے سے قومی خزانے پر قرضوں کا بوجھ بڑھا جس کی وجہ سے آج پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنس گیا ہے جس کو نکالنے کیلئے موجودہ حکومت اپنی تمام کوششیں بروئے کار لارہی ہے ۔

 

