پھلروان گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 2 میں جشنِ آزادی کی

  • سرگودھا
پھلروان (نمائندہ دنیا )پھلروان گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 2 میں 14 اگست کو جشنِ آزادی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر برائے زنانہ بھلوال اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز پھلروان برائے خواتین نے پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کا کیک کاٹا اور سکول میں پودے لگائے ۔ بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے جنہیں سراہا گیا۔ آخر میں قومی ترانہ پڑھا گیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ تقریب میں مرکز پھلروان کی خواتین اساتذہ اور مقامی خواتین نے بھی شرکت کی۔اسی طرح گورنمنٹ پرائمری سکول وارڈ نمبر 3 میں بھی جشنِ آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ پرچم کشائی چوہدری ندیم چوہان، محمد فاروق لوہار اور محمد سرفراز ٹیلر نے کی۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے جبکہ ہیڈ ماسٹر محمد منیر انیس نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔

 

