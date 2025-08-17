کندیاں:شوٹنگ والی بال کلب کے پلیئرز کا مشاورتی اجلاس
کندیاں(نمائندہ دنیا ) ملک ظہیر کلیار شوٹنگ والی بال کلب کے پلیئرز کا مشاورتی اجلاس کندیاں پریس کلب میں منعقد ہوا۔۔
جس میں سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ نوجوان کھلاڑیوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔آرگنائزر ملک امیر اکبر کلیار نے سینئر پلیئرز کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کی سرپرستی کی درخواست کی۔ اس موقع پر ملک الطاف گنجڑا، ملک مشتاق کلیار، ملک اکرام کندی اور مخدوم تجمل حسین نے سینئر کھلاڑیوں کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مالائیں پہنائیں۔والی بال کلب کے سرپرست ماما ملک محمد ممتاز، مخدوم عبدالمالک، ملک افضل گنجڑا، استاد خالد خلیلی اور ملک اکبر کانیہ نے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کلب کو اپنا خصوصی وقت دینے کا اعلان کیا۔