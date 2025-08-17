صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمرانوں نے عوام کو محرومیوں کے گرداب میں دھکیل دیا:ملک حسن اسلم اعوان

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے۔۔

 کہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو محرومیوں اور حق تلفیوں کے گرداب میں دھکیل دیا ہے ۔ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہم اسی پاکستان کے باسی ہیں جو قائداعظم محمد علی جناح نے ہمیں عطا کیا تھا۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ عوام کی حقیقی قیادت پابندِ سلاسل ہو جبکہ قومی وسائل لوٹنے والے آزاد گھوم رہے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک آئی ایم ایف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ، پیمرا ایکٹ کے ذریعے میڈیا پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ملک حسن اسلم اعوان نے مزید کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے قائداعظم کے پاکستان کا تشخص مسخ کر دیا ہے ۔۔ نِ آزادی کی سرکاری تشہیری مہم میں بھی بانی پاکستان کی تصاویر شامل نہ کرنا اس کی واضح مثال ہے ۔ ایسے حکمرانوں کے حب الوطنی کے دعوے محض دکھاوا ہیں۔

 

