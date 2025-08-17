شادی شدہ خاتون نے زہریلا سپرے پی لیا ، حالت تشویشناک
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب میں خودکشی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ دامن مہاڑ کے۔۔
گاؤں کرڑ میں 19 سالہ شادی شدہ خاتون نوشین زہرا زوجہ محمد کامران نے مبینہ طور پر زہریلا سپرے پی کر اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اسے تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں بروقت طبی امداد سے جان بچ گئی۔ خاتون کے اقدام کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔واضح رہے کہ چند روز قبل رحمن کالونی میں 25 سالہ ثمینہ اور جناح آبادی میں 27 سالہ قاسم ماچھی نے بھی خودکشی کی کوشش کی تھی۔