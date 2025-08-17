سید شوکت علی شاہ کی والدہ انتقال کر گئیں
بھیرہ(نامہ نگار)بار کلرکس ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے سینئر رکن سید شوکت علی شاہ کی والدہ انتقال کر گئیں ۔۔
ان کی نماز جنازہ میانی قبرستان میں ادا کی گئی جس میں وکلا بار کلرکس سیاسی سماجی رہنماؤں اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی میونسپل کمیٹی بھیرہ کے سابق چیئرمین چودھری خلیل الرحمن طاہر گوندل ایڈووکیٹ تحصیل بار بھیرہ کے سابق صدور چودھری محمد انور بولا ایڈووکیٹ محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ بھیرہ بار کے بانی سابق جنرل سیکرٹری مہر محمد نواز ایڈووکیٹ و دیگر نے مرحومہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ۔