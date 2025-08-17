صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جوہرآباد:زیادتی کیس ،جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)مقامی عدالت نے تھانہ نوشہرہ کے زنا بالجبر کے مقدمہ میں ملوث ملزم محمد عمیر کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور۔۔

 پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔نوشہرہ پولیس نے ملزم کو دو سال قبل گرفتار کیا تھا اور اس کے خلاف دفعات 376 ضمن 2 اور 292C تعزیراتِ پاکستان کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ سب انسپکٹر محمد اسلم نے مقدمے کی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کیا۔ سماعت کے دوران ملزم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا جس پر عدالت نے فیصلہ سنایا۔ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی نے مؤثر پیروی پر تفتیشی افسر محمد اسلم کو شاباش دی۔

 

