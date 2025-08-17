پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں:راؤ طاہر مشرف
بھلوال(نمائندہ دنیا )سابق امیدوار حلقہ این اے 82 راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔۔
ملک دشمن قوتیں فرقہ واریت کو ہوا دے کر قومی اکائی کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ اس نازک موقع پر ہمیں اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے محرم الحرام کے مقدس مہینے کو نشانہ بناتی ہیں حالانکہ یہ مہینہ تمام مکاتب فکر کے لیے احترام اور عقیدت کا حامل ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مسلک کو چھوڑیں نہ اور کسی کے مسلک کو چھیڑیں نہ، بلکہ باہمی رواداری اور عزت و احترام کی فضا قائم کریں۔ اسی حکمت عملی سے ہم ملک دشمن عناصر کو مثبت پیغام دے سکتے ہیں۔