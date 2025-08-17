صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں:راؤ طاہر مشرف

  • سرگودھا
پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں:راؤ طاہر مشرف

بھلوال(نمائندہ دنیا )سابق امیدوار حلقہ این اے 82 راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔۔

 ملک دشمن قوتیں فرقہ واریت کو ہوا دے کر قومی اکائی کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ اس نازک موقع پر ہمیں اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ان سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے محرم الحرام کے مقدس مہینے کو نشانہ بناتی ہیں حالانکہ یہ مہینہ تمام مکاتب فکر کے لیے احترام اور عقیدت کا حامل ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مسلک کو چھوڑیں نہ اور کسی کے مسلک کو چھیڑیں نہ، بلکہ باہمی رواداری اور عزت و احترام کی فضا قائم کریں۔ اسی حکمت عملی سے ہم ملک دشمن عناصر کو مثبت پیغام دے سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ

فورس لائن جھنگ روڈ جلد مکمل کی جائے :ایم ڈی واسا

سیاسی بحرانوں کا حل قومی ڈائیلاگ سے ہی ممکن :لیاقت بلوچ

جشن آزادی کبڈی سیریز کافائنل یونائیٹڈ کلب نے جیت لیا

اے سی شازیہ رحمان عثمانیہ پارک کی ابترحالت پر برہم ،ہدایات جاری

3لاکھ57ہزار کے نادہندہ کاشتکاروں کے ٹیوب ویلزکے ٹرانسفامر ضبط

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل