کرایوں میں کمی کا فیصلہ ، نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ملک طاہر کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کے۔۔
نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں کرایوں میں کمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد شہری اور بین الاضلاعی روٹس پر کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا اور نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ اس اقدام سے عام عوام، خصوصاً مزدور طبقہ اور روزانہ سفر کرنے والے افراد براہِ راست مستفید ہوں گے ۔ نئے کرایہ نامے کی کاپیاں تمام ٹرانسپورٹ یونینز اور متعلقہ اداروں کو فراہم کر دی گئی ہیں۔