پانچ روزہ پولیو مہم یکم سے 5 ستمبر تک جاری رہے گی
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسدادِ پولیو کا اجلاس۔۔۔
آئی آر ایم این سی ایچ دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کاشف علی، کمنیٹ پروگرام کی انچارج میڈم عائشہ عزیز، ڈویژنل کوآرڈی نیٹر یونیسف ڈاکٹر عتیق الرحمن، سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل فرخ رشید، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر شیر افگن سمیت محکمہ صحت کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پانچ روزہ پولیو مہم یکم ستمبر سے شروع ہو کر پانچ ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران تحصیل عیسیٰ خیل اور ضلع میانوالی میں مجموعی طور پر 2 لاکھ 43 ہزار 558 پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے ۔ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے اس موقع پر کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کو مربوط حکمتِ عملی اپنانا ہوگی۔ انہوں نے پولیو ٹیموں کی بروقت ٹریننگ مکمل کرنے اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔