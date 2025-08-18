صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بھار ت کا مقابلہ کر نے کیلئے پا کستا ن کو ایشین ٹائیگر بننا پڑ یگا ، مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

 بھار ت کا مقابلہ کر نے کیلئے پا کستا ن کو حقیقی معنوں میں ایشین ٹائیگر بننا پڑ ے گا عبرتنا ک شکست کے بعد بھارت چین سے نہیں بیٹھے گا بھا رت جیسے دشمن سے نمٹنے کیلئے معیشت کو مضبوط بنا نا ہو گا بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی ترقی کی را ہ میں رو کا و ٹ ہے ۔ا س کیلئے سخت محنت کر نا ہو گی بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کیلئے اقدا ما ت کی ضرورت ہے ا س کے ساتھ ساتھ حکو مت سر مایہ کا ر ی کیلئے دلچسپی ر کھنے وا لے لو گو ں کی حوصلہ افزا ئی کریں اور مر اعات میں اضافہ کریں ۔

