بھار ت کا مقابلہ کر نے کیلئے پا کستا ن کو ایشین ٹائیگر بننا پڑ یگا ، مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
بھار ت کا مقابلہ کر نے کیلئے پا کستا ن کو حقیقی معنوں میں ایشین ٹائیگر بننا پڑ ے گا عبرتنا ک شکست کے بعد بھارت چین سے نہیں بیٹھے گا بھا رت جیسے دشمن سے نمٹنے کیلئے معیشت کو مضبوط بنا نا ہو گا بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی ترقی کی را ہ میں رو کا و ٹ ہے ۔ا س کیلئے سخت محنت کر نا ہو گی بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کیلئے اقدا ما ت کی ضرورت ہے ا س کے ساتھ ساتھ حکو مت سر مایہ کا ر ی کیلئے دلچسپی ر کھنے وا لے لو گو ں کی حوصلہ افزا ئی کریں اور مر اعات میں اضافہ کریں ۔