بروقت پیدائش کا اندراج ہر شہری کا بنیادی اور قانونی حق ہے ‘ ارکان اسمبلی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ لوکل گورنمنٹ کے پیدائش اور اموات کی رجسٹریشن سے متعلق سیمینار کا مقصد شہریوں کو رجسٹریشن کے درست اور باقاعدہ طریقہ کار سے۔۔۔
روشناس کرانا اور حال ہی میں متعارف کردہ قواعد و ضوابط سے آگاہ کرنا تھا۔ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ آصف اقبال ملک خاتون رکن قومی اسمبلی ارم حمید، میاں اکرام الحق، امیر سلطان ننگیانہ نے آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بروقت پیدائش کا اندراج ہر شہری کا بنیادی اور قانونی حق ہے ، اس میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر مستقبل میں قانونی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے ۔