صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بروقت پیدائش کا اندراج ہر شہری کا بنیادی اور قانونی حق ہے ‘ ارکان اسمبلی

  • سرگودھا
بروقت پیدائش کا اندراج ہر شہری کا بنیادی اور قانونی حق ہے ‘ ارکان اسمبلی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ لوکل گورنمنٹ کے پیدائش اور اموات کی رجسٹریشن سے متعلق سیمینار کا مقصد شہریوں کو رجسٹریشن کے درست اور باقاعدہ طریقہ کار سے۔۔۔

 روشناس کرانا اور حال ہی میں متعارف کردہ قواعد و ضوابط سے آگاہ کرنا تھا۔ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ آصف اقبال ملک خاتون رکن قومی اسمبلی ارم حمید، میاں اکرام الحق، امیر سلطان ننگیانہ نے آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بروقت پیدائش کا اندراج ہر شہری کا بنیادی اور قانونی حق ہے ، اس میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر مستقبل میں قانونی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کینسر سے بچاؤ کے لیے مہم 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہو گی

جھنگ:غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ جاری ،شہری خوفزدہ

وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

جھنگ:رہائشی آبادیوں میں منی پٹرول پمپ بڑاخطرہ

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چھٹی کے روز بھی کارروائیاں، بھاری جر مانے

فلور ملز مالکان،دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر