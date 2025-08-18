خیبر پختونخوا میں قیمتی ا نسا نی جا نو ں کا ضیا ع افسوسنا ک ہے ،عمران حسن اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے خیبر پختون خواہ میں با ر شوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہو نیوا لی اموات پر افسوس کا اظہار کر تے ہو ئے کہ۔۔۔
خیبر پختونخوا میں قیمتی ا نسا نی جا نو ں کا ضیا ع افسوسنا ک ہے ا س آفت اور مشکل وقت جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے عوا م کیساتھ ہے۔ ،اور ان کی ہر طرح سے معاونت کیلئے جو کچھ ہوا کرینگے ، حکو مت بھی بھر پور طریقہ سے آفت اور مشکل کی ا س گھڑی میں خیبر پختونخواہ کے لو گوں کی کھلے د ل سے ا مد اد کر ے