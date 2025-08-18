کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج
کرایہ پر مکان دے کر تھانے میں اندراج نہ کرانے پر پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے مالک مکان محمد اسلم (سکنہ گجر کالونی) اور کرایہ دار نجیب اللہ قوم پٹھان (سکنہ کوٹ چاندنہ، عیسیٰ خیل ضلع میانوالی) کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ محمد اسلم نے نجیب اللہ کو مکان کرایہ پر دیا ہے لیکن اسکا اندراج تھانے میں نہیں کرایا گیا۔