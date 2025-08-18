صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج

  • سرگودھا
کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج

شاہ پور صدر (نامہ نگار) کرایہ پر مکان دے کر تھانے میں اندراج نہ کرانے پر پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے مالک مکان محمد اسلم (سکنہ گجر کالونی) اور کرایہ دار نجیب اللہ قوم پٹھان (سکنہ کوٹ چاندنہ، عیسیٰ خیل ضلع میانوالی) کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔۔۔

 کرایہ پر مکان دے کر تھانے میں اندراج نہ کرانے پر پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے مالک مکان محمد اسلم (سکنہ گجر کالونی) اور کرایہ دار نجیب اللہ قوم پٹھان (سکنہ کوٹ چاندنہ، عیسیٰ خیل ضلع میانوالی) کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ محمد اسلم نے نجیب اللہ کو مکان کرایہ پر دیا ہے لیکن اسکا اندراج تھانے میں نہیں کرایا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کرائے کم نہ کرنے پر ٹرانسپورٹرز کیخلاف کارروائی

آٹو مارکیٹ سیالکوٹ روڈپر تجاوزات کیخلاف آپریشن ،250 تھڑے مسمار

ستارہ امتیاز ملنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کے اعزاز میں تقریب

جماعت اہلسنت کا ملک میں نظام مصطفی کے نفاذ کا مطالبہ

گوجرانوالہ چیمبرکی ڈیپارٹمنٹل کمیٹی برائے ایجوکیشن کے کنوینئر کا تقرر

مینڈیٹ چور اقتدار کے رسیا،خون نچوڑا جا رہا :اسلم گھمن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر