سابق وائس چیئرمین محمد فرید انصاری کا گروپ سمیت عاصم شیر میکن کی حمایت کا اعلان

شاہ پور صدر (نامہ نگار)سابق ایم این اے سید جاوید حسنین شاہ کے قریبی ساتھی اور سابق وائس چیئرمین محمد فرید انصاری نے اپنے گروپ سمیت پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔

 وہ آج شام شاہ پور سٹی میں منعقد ہونے والے ایک جلسے میں سردار عاصم شیر میکن کی موجودگی میں ان کی حمایت کا باضابطہ اعلان کریں گے ۔فرید انصاری شاہ پور کی سیاست میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اور ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے ۔ وہ اس سے قبل متعدد مرتبہ کونسلر، ناظم اور وائس چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ حاجی فرید انصاری نے بتایا کہ سردار عاصم شیر میکن ایک متحرک سیاستدان ہیں، جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد حلقے میں انقلابی ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے ۔

