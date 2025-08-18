پولیس کی کارروائی ‘ حساس ادارے کا جعلی افسر گرفتار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)تھانہ فیڈمک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے حساس ادارے کے جعلی افسر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ذیشان خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کر کے شہریوں کو دھوکہ دیتا، ان سے فراڈ کرتا اور بلیک میلنگ میں بھی ملوث رہا۔
متعدد شہریوں کی شکایات موصول ہونے کے بعد ملزم کیخلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم طویل عرصے سے مختلف طریقوں سے سادہ لوح شہریوں کو جعلسازی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش شروع کر دی ہے تاکہ اس کے نیٹ ورک اور سہولت کاروں تک بھی پہنچا جا سکے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی سرکاری یا حساس ادارے کے نام پر رابطہ کرنیوالے مشکوک افراد کی فوری اطلاع پولیس کو دیں۔