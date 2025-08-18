صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون پر گھر میں گھس کر تشدد‘کپڑے پھاڑ ڈالے ‘دھمکیاں

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار )قریبی قصبہ سراج کالونی میں اوباش افراد ذوالفقار احمد، عارف محمود اور ایک خاتون فتح بی بی نے رات کے وقت ایک خاتون، الماس بی بی، کے گھر میں گھس کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔۔۔

 گالم گلوچ کی، لاتوں، مکوں اور سوٹوں سے مارا پیٹا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اسے برہنہ کر دیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے ۔دورانِ تشدد ملزمان نے خاتون کے کانوں سے پندرہ ہزار روپے مالیت کی بالیاں بھی چھین لیں۔ واقعے کی وجہ عناد یہ بتائی گئی ہے کہ فتح بی بی (جو کہ مدعیہ کی ساس بھی ہیں) سے تلخ کلامی ہوئی تھی، جس پر وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ حملہ آور ہو گئیں۔ پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے الماس بی بی کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

