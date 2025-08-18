میانوالی میں خواتین کیلئے الگ یونیورسٹی قائم کی جائے‘ ملک عطا محمد رلا
کندیاں (نمائندہ دُنیا)میانوالی میں خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی قائم کی جائے۔ ان خیالات کا اظہار سماجی رہنما حاجی ملک عطاء محمد رلاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ ضلع میانوالی کی ثقافت اور روایات مخلوط تعلیمی اداروں کی اجازت نہیں دیتیں۔ طلبہ و طالبات کیلئے الگ الگ تعلیمی اداروں کے قیام سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔اعلیٰ تعلیم کا حصول طلبہ کی طرح طالبات کا بھی حق ہے ، لہٰذا انہیں بھی مناسب تعلیمی ماحول اور وسیع مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ یکسوئی اور سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ میانوالی میں خواتین کیلئے الگ یونیورسٹی وقت کی ضرورت ہے ۔ اگر الگ یونیورسٹی ممکن نہ ہو تو موجودہ یونیورسٹی کا علیحدہ کیمپس قائم کیا جائے۔