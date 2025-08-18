صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں خواتین کیلئے الگ یونیورسٹی قائم کی جائے‘ ملک عطا محمد رلا

  • سرگودھا
میانوالی میں خواتین کیلئے الگ یونیورسٹی قائم کی جائے‘ ملک عطا محمد رلا

کندیاں (نمائندہ دُنیا)میانوالی میں خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی قائم کی جائے۔ ان خیالات کا اظہار سماجی رہنما حاجی ملک عطاء محمد رلاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

 انہوں نے کہا کہ ضلع میانوالی کی ثقافت اور روایات مخلوط تعلیمی اداروں کی اجازت نہیں دیتیں۔ طلبہ و طالبات کیلئے الگ الگ تعلیمی اداروں کے قیام سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔اعلیٰ تعلیم کا حصول طلبہ کی طرح طالبات کا بھی حق ہے ، لہٰذا انہیں بھی مناسب تعلیمی ماحول اور وسیع مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ یکسوئی اور سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ میانوالی میں خواتین کیلئے الگ یونیورسٹی وقت کی ضرورت ہے ۔ اگر الگ یونیورسٹی ممکن نہ ہو تو موجودہ یونیورسٹی کا علیحدہ کیمپس قائم کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر