ڈاکٹر انوار احمد بگوی کی 14ویں تصنیف شائع ہو گئی
بھیرہ (نامہ نگار)سابق سیکرٹری صحت پنجاب اور الافتخار بگویہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین، ڈاکٹر انوار احمد بگوی کی 14ویں تصنیف شائع ہو گئی ہے۔
یہ کتاب مختلف ممالک کے سفرناموں پر مشتمل ہے ، جسے قلم فاؤنڈیشن نے زیورِطباعت سے آراستہ کیا ہے ۔ اس سے قبل ڈاکٹر بگوی نے خاندانِ بگویہ کی دینی، علمی، تعلیمی اور سماجی خدمات پر مبنی پانچ جلدوں پر مشتمل تصنیف ’’تذکارِ بگویہ‘‘تحریر کی تھی، جسے مکتبہ حزب الانصار‘ مولانا ظہور احمد بگوی روڈ بھیرہ نے شائع کیا۔ اس میں ایک صدی پر محیط اکابرینِ بگویہ کی علمی، دینی، سماجی اور فلاحی خدمات کو اجاگر کیا گیا ہے ۔