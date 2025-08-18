گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے مرکزی گیٹ کے سامنے گندے پانی کا جوہڑ
کندیاں (نمائندہ دُنیا) گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سیلواں کے مرکزی گیٹ کے سامنے سیوریج کے گندے پانی کا جوہڑ شہریوں، طلبہ اور اساتذہ کیلئے دردِ سر بن گیا ہے۔
سکول کے مرکزی گیٹ کے سامنے سیوریج لائنز عرصہ دراز سے بند ہیں، جسکے باعث گٹروں کا پانی سڑک پر جمع ہوکر جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے ۔اہلِ علاقہ اور سکول میں زیر تعلیم طلبہ کو روزانہ گندے پانی سے گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ مذکورہ راستہ شہر کے اہم مقامات جیسے سول ہسپتال اور جامع مسجد فیضانِ مدینہ تک جانے کیلئے واحد راستہ ہے ۔ اہل علاقہ نے اے سی پپلاں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سیوریج سسٹم کی مرمت کر کے عوام کو اس اذیت سے نجات دلائی جائے ۔