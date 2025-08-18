صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے مرکزی گیٹ کے سامنے گندے پانی کا جوہڑ

  • سرگودھا
گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سیلواں کے مرکزی گیٹ کے سامنے گندے پانی کا جوہڑ

کندیاں (نمائندہ دُنیا) گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سیلواں کے مرکزی گیٹ کے سامنے سیوریج کے گندے پانی کا جوہڑ شہریوں، طلبہ اور اساتذہ کیلئے دردِ سر بن گیا ہے۔

سکول کے مرکزی گیٹ کے سامنے سیوریج لائنز عرصہ دراز سے بند ہیں، جسکے باعث گٹروں کا پانی سڑک پر جمع ہوکر جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے ۔اہلِ علاقہ اور سکول میں زیر تعلیم طلبہ کو روزانہ گندے پانی سے گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ مذکورہ راستہ شہر کے اہم مقامات جیسے سول ہسپتال اور جامع مسجد فیضانِ مدینہ تک جانے کیلئے واحد راستہ ہے ۔ اہل علاقہ نے اے سی پپلاں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سیوریج سسٹم کی مرمت کر کے عوام کو اس اذیت سے نجات دلائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ، خریدا رپریشان

پاکستان نے 4 گھنٹے میں بھارتی تکبر خاک میں ملا دیا : احمد ملک

منصوبوں کی تکمیل کیلئے مقررہ ٹائم لائن پر عمل کی ہدایت

پولیس ڈیپارٹمنٹ ، آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ

پاکستان میں مغربی تہذیب کی کوئی گنجائش نہیں :جماعت اسلامی

اسرائیلی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے :مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر