میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز طلبا اور طالبات میں ’’استحکامِ پاکستان ایوارڈ‘‘تقسیم کرنے کی تقریب
کلورکوٹ (نمائندہ دُنیا)پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی ہال کلورکوٹ میں ضلع بھر میں میٹرک کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنیوالے۔۔۔
طلبا و طالبات میں استحکامِ پاکستان ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کلورکوٹ رانا ساجد رفیق‘ماہرین تعلیم، کالجز اور اسکولوں کے سربراہان نے شرکت کی۔تقریب میں بورڈ میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کرنیوالے طلبا و طالبات کو ایوارڈز سے نوازا گیا ۔