صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز طلبا اور طالبات میں ’’استحکامِ پاکستان ایوارڈ‘‘تقسیم کرنے کی تقریب

  • سرگودھا
میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز طلبا اور طالبات میں ’’استحکامِ پاکستان ایوارڈ‘‘تقسیم کرنے کی تقریب

کلورکوٹ (نمائندہ دُنیا)پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی ہال کلورکوٹ میں ضلع بھر میں میٹرک کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنیوالے۔۔۔

 طلبا و طالبات میں  استحکامِ پاکستان ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کلورکوٹ رانا ساجد رفیق‘ماہرین تعلیم، کالجز اور اسکولوں کے سربراہان نے شرکت کی۔تقریب میں بورڈ میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کرنیوالے طلبا و طالبات کو ایوارڈز سے نوازا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر