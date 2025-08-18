اراضی ریکارڈ کو جدید تقاضوں کے مطابق محفوظ اور ڈیجیٹلائز کرنیکا کام جاری
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ اربن لینڈ سسٹمز انہانسمنٹ پروجیکٹ کے تحت پارسل میپنگ سروے جاری ہے ، جس کے ذریعے اراضی ریکارڈ کو جدید تقاضوں کے مطابق محفوظ اور ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔
محکمے کے مطابق یہ سروے ضلع خوشاب میں بھی جاری ہے ۔ انتظامیہ نے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ انکا ریکارڈ محفوظ ہے اور اسے کسی غیر متعلقہ فرد یا ادارے کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا۔یہ سروے بالکل مفت ہے ، اور اگر کوئی اہلکار کسی قسم کی فیس طلب کرے تو فوری طور پر شکایت درج کرائی جائے ۔ اس مقصد کیلئے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے ۔