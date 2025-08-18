بونیر میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے جانی نقصانات افسوسناک:میاں بلال طارق
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پنجاب کے نائب ناظم اور ضلع خوشاب کی ہر دلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے بونیر میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے ہونے والی تباہ کاریوں۔۔۔
اور سینکڑوں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں پوری پاکستانی قوم متاثرین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے ۔ بونیر میں ہونے والی قدرتی آفت پر ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی افسردہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ قومی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ اہلِ ثروت اور ہمدرد افراد کو چاہیے کہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور دلجوئی کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔