موسم کی تبدیلی کیساتھ ہی مچھروں کی افزائش میں اضافہ
کندیاں (نمائندہ دُنیا)کندیاں میں موسم کی تبدیلی کیساتھ مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوگیا ہے ، جسکے باعث ڈینگی اور ملیریا کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔
کندیاں، چشمہ اور مضافاتی علاقوں میں مچھروں کی بہتات کے باعث ان موذی امراض نے پنجے گاڑھنے شروع کر دیئے ہیں۔ شہر بھر میں ڈینگی اور ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور سی ای او ہیلتھ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر شہر کے متاثرہ محلہ جات میں اینٹی ڈینگی سپرے شروع کروائیں۔