نسیم کالونی سے ملحقہ جوہرآباد کا مرکزی قبرستان چراگاہ بن گیا

  • سرگودھا
نسیم کالونی سے ملحقہ جوہرآباد کا مرکزی قبرستان چراگاہ بن گیا

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)حفاظتی انتظامات کے فقدان کے باعث نسیم کالونی سے ملحقہ جوہرآباد کا مرکزی قبرستان چراگاہ بن چکا ہے۔ قبرستان میں پالتو مویشی اور بھیڑ بکریاں آزادانہ گھوم رہی ہیں اور قبروں کی بے حرمتی کر رہی ہیں۔

شہر کے اس واحد قبرستان کی چار دیواری جگہ جگہ سے منہدم ہو چکی ہے ۔ قبرستان میں مقیم گورکن اور اس کا خاندان قبروں کی حفاظت پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے قائم کمیٹی کی کارکردگی بھی صرف قبروں پر فاتحہ خوانی تک محدود ہے ۔جنازہ گاہ میں نہ لائٹنگ کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی پانی کی سہولت دستیاب ہے ۔ جوہرآباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ فوری اور مؤثر اقدامات کرے ، اور متعلقہ اداروں کو قبرستان کی بوسیدہ چار دیواری کی تعمیر و مرمت کا پابند بنایا جائے تاکہ قبروں کی بے حرمتی کا سلسلہ بند ہو سکے ۔

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر