سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کیلئے وارننگ
بھیرہ (نامہ نگار)شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے اور سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کیلئے انتظامیہ نے وارننگ جاری کر دی ہے۔
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ و اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر کی ہدایت پر بذریعہ منادی عوام کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ گزشتہ رات موٹر وے انٹرچینج بھیرہ سے علی پور سیداں اور بھلوال چوک تک تجاوزات کو کرین کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ یہ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی، چیف آفیسر بلدیہ مس عابدہ ایوب اور عملے نے انجام دیا ۔