پاکستان کو سیاسی جماعتوں نے آئی ایم ایف کے پاس مکمل طور پر گروی رکھ دیا ،غلام قادر جام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ پاکستان کو سیاسی جماعتوں نے آئی ایم ایف کے پاس مکمل طور پر گروی رکھ دیا ہے۔۔۔
ایک ارب ڈالر کی امداد کیلئے پٹرولیم پر لیوی ٹیکس بڑھا کر غریبوں کو زندہ درگو کرنے کی طرف لے جایا جارہا ہے سیاستدانوں پر اٹھنے والے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے ہمارا پاکستان سیاسی طور پر سیاستدانوں کا بوجھ برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہوسکتا ،صدر پاکستان،گورنر،وزیر اعلیٰ، سینیٹرز، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، مشیر، وزراء، معاون خصوصی اور اسی طرح دیگر اللے تللوں پر اربوں روپے سالانہ خرچ کئے جارہے ہیں جو براہ راست بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے اس بوجھ کو کم کرنے کیلئے ملک میں صدارتی نظام رائج کردیا جائے تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہوسکے ۔