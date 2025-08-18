گھر سے نامعلوم چور لاکھوں روپے کا سامان لے اڑے
شاہ پور صدر (نامہ نگار) قریبی قصبہ ویگووال میں محمد فیاض کے گھر سے نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا کر لے گئے۔
فیاض نے رپورٹ درج کروائی ہے کہ وہ اہلِ خانہ سمیت گھر کے باہر سویا ہوا تھا، چور عقب سے نقب لگا کر کمرے میں داخل ہوئے اور اس کی جیب سے 7ہزار روپے نقدی، خواتین کے طلائی زیورات (مالیتی 4لاکھ 50 ہزار روپے ) اور ایک زنانہ پرس سے 30ہزار روپے نقدی چوری کر لی۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو سامان بکھرا پڑا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔اسی طرح گجر کالونی، شاہ پور صدر میں نامعلوم چور دن دیہاڑے فخر عباس کے گھر سے اس کی بیوی کی غیر موجودگی میں کمرے کا تالہ توڑ کر طلائی زیورات (مالیتی 4 لاکھ 50 ہزار روپے ) اور نقدی 15 ہزار روپے چرا کر فرار ہو گئے ۔ پولیس نے فخر عباس کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔