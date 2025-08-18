فری پودوں کے کیمپ کا ڈپٹی کمشنر ایم پی اے ،اے سی دیگر کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ہینڈل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جشن آزادی کے حوالے سے لگائے گئے فری پودوں کے کیمپ پرڈپٹی کمشنر کیپٹن رجسٹرڈ محمد وسیم ،ایم پی اے صفدر ساہی،اے سی شیریں گل۔۔۔
سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری حامد حمید،سابق امیدوار حلقہ پی پی 76اشرف برہان،اے ڈی سی آر سیف اﷲ ساجد ،مغیث بن عبدالعزیز، کرنل افتخار اعوان،صدر چیمبر آف کامرس یاسر قیوم، شازیہ بنگش،آفتاب احمد اعوان اور امجد محمود بھٹی و دیگر شخصیات نے دورہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے معاشرے کے ہر فرد کو ایک پودا پاکستان کے لیے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ۔