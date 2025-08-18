صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکول کے 10سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب، طلبا و طالبات اور اساتذہ میں انعامات تقسیم

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) نجی سکول کے دس سال مکمل ہونے پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکول کے اونر عمران نواز نے کہا کہ میری زندگی کا مشن ہے کہ مزدور کا بیٹا مزدور نہیں بلکہ انجینئر اور ڈاکٹر بنے۔

 اسی مقصد کے تحت ہم اپنے سکول کے بچوں کو مفت تعلیم، دوپہر کا کھانا، کتابیں اور یونیفارم فراہم کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ سکول سے تعلیم حاصل کرنیوالے بچے جس کالج یا یونیورسٹی میں بھی داخلہ لیں گے ، ان کے تمام تعلیمی اخراجات الحیات ٹرسٹ برداشت کریگا۔ تقریب سے ماسٹر نواز، اسما عمران، سدرہ، اور عبدالرئوف نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ہونہار طلبا و طالبات اور اساتذہ میں انعامات تقسیم کئے گئے ۔

 

