تجاوزات کیخلاف آپریشن سیاسی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر ہونا چاہیے ،شاہد القمر بھٹی
بھیرہ (نامہ نگار) تحصیل بار بھیرہ کے سابق صدور محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ اور محمد اکرام اللہ خان ایڈووکیٹ نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے کیلئے انتظامیہ کی کارروائی قابلِ تحسین ہے۔۔۔
تاہم اس میں سیاسی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر بلاامتیاز عمل درآمد ہونا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ علی پور سیداں میں بعض مقامات پر سیاسی اثرات نمایاں دکھائی دیے ہیں، جو شفافیت پر سوالیہ نشان ہیں۔ اگر یہ آپریشن مستقل بنیادوں پر اور یکساں میرٹ کے تحت جاری رکھا گیا تو یہ اقدام شہریوں کیلئے ریلیف اور شہر کی خوبصورتی کی بحالی میں سنگِ میل ثابت ہوگا، کیونکہ تجاوزات کی بھرمار عوام کیلئے وبالِ جان بن چکی ہے۔