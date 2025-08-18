صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج بلند،ادارے الرٹ

  • سرگودھا
چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج بلند،ادارے الرٹ

میانوالی،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دُنیا) دریائے سندھ میں چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج بلند ہورہی ہے اور پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے تحصیل پپلاں کے کچے کے علاقوں کے مکینوں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ریسکیو سمیت تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے ۔ متعدد علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ریسکیو ٹیموں کے ایک سو کے قریب اہلکار اور دس کشتیاں سیلابی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔کچے کے علاقوں سے اب تک 31افراد اور 56مویشیوں کو نشیبی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 4لاکھ 74ہزار 181 کیوسک اور اخراج 4 لاکھ 56ہزار 683 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتِ حال ہے جو کہ کسی بھی وقت ہائی فلڈ میں تبدیل ہو سکتی ہے ۔ انتظامیہ نے تحصیل پپلاں کے کندیاں، کچہ گجرات سے ملحقہ مواضعا ت کے مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ آئندہ دنوں میں دریائے سندھ کے بہاؤ میں مزید اضافے کا امکان ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کینسر سے بچاؤ کے لیے مہم 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہو گی

جھنگ:غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ جاری ،شہری خوفزدہ

وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

جھنگ:رہائشی آبادیوں میں منی پٹرول پمپ بڑاخطرہ

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چھٹی کے روز بھی کارروائیاں، بھاری جر مانے

فلور ملز مالکان،دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر