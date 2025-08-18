چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج بلند،ادارے الرٹ
میانوالی،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دُنیا) دریائے سندھ میں چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج بلند ہورہی ہے اور پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے تحصیل پپلاں کے کچے کے علاقوں کے مکینوں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ریسکیو سمیت تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے ۔ متعدد علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ریسکیو ٹیموں کے ایک سو کے قریب اہلکار اور دس کشتیاں سیلابی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔کچے کے علاقوں سے اب تک 31افراد اور 56مویشیوں کو نشیبی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 4لاکھ 74ہزار 181 کیوسک اور اخراج 4 لاکھ 56ہزار 683 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتِ حال ہے جو کہ کسی بھی وقت ہائی فلڈ میں تبدیل ہو سکتی ہے ۔ انتظامیہ نے تحصیل پپلاں کے کندیاں، کچہ گجرات سے ملحقہ مواضعا ت کے مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ آئندہ دنوں میں دریائے سندھ کے بہاؤ میں مزید اضافے کا امکان ہے ۔