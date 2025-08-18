شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن :عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگیا ہے۔۔۔
پاور کمپنیوں سے سستی بجلی کے معاہدے ہونے سے عوام کو مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل ہوا اور ملک میں صنعتوں کو فروغ ملنے کیساتھ ساتھ بے روزگاری کا خاتمہ ہوا ، سابقہ ادوار میں بجلی کے مہنگے معاہدے کرنے سے قومی خزانے پر قرضوں کا بوجھ بڑھا۔ جس کی وجہ سے آج پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنس گیا ہے جس کو نکالنے کیلئے موجودہ حکومت اپنی تمام کوششیں بروئے کار لارہی ہے سستی بجلی کی فراہمی سے عوام کو نہ صرف ریلیف حاصل ہوگا بلکہ عوام پر جو ظلم کئے گئے ہیں اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔