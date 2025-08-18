صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی ،گھی دیگر اشیا مہنگی بیچنے پر 3دکاندار وں کیخلاف مقدمات درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محمد بخش نے موضع وجھ،نہنگ،92شمالی سمیت دیگر مقامات پر چیکنگ کے دوران چینی ، گھی اور دیگر اشیائے خورونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر ندیم ،محمد صدیق، محمد فاروق کورنگے ہاتھوں پکڑ کر ان خلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔

