چینی ،گھی دیگر اشیا مہنگی بیچنے پر 3دکاندار وں کیخلاف مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محمد بخش نے موضع وجھ،نہنگ،92شمالی سمیت دیگر مقامات پر چیکنگ کے دوران چینی ، گھی اور دیگر اشیائے خورونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر ندیم ،محمد صدیق، محمد فاروق کورنگے ہاتھوں پکڑ کر ان خلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محمد بخش نے موضع وجھ،نہنگ،92شمالی سمیت دیگر مقامات پر چیکنگ کے دوران چینی ، گھی اور دیگر اشیائے خورونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر ندیم ،محمد صدیق، محمد فاروق کورنگے ہاتھوں پکڑ کر ان خلاف مقدمات درج کروا دیئے ۔