تمام بس اور ویگن سٹینڈ پر شکایات باکس لگادیئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب نے سرگودھا سمیت دیگر اضلاع میں زائد کرایوں کی وصولی، ایس او پیز پر عملدرآمد نہ کرنیوالے ٹرانسپورٹروں کیخلاف کاروائی کرنے کیلئے۔۔۔
تمام بس اسٹینڈ اور ویگن سٹینڈ پر شکایات باکس لگادیئے گئے ہیں اس سلسلہ میں سیکرٹری ڈی آر ٹی اے کی ٹیم چھٹی کے روز بھی متحرک رہی اور مسافروں کی شکایات کا ازالہ کرنے کیلئے بس اسٹینڈز پر موجود رہی اس دوران متعدد مسافروں کو اضافی کرایے واپس کروانے کے ساتھ ساتھ درجن سے زائد گاڑیوں کو بھاری جرمانے بھی کئے گئے ۔