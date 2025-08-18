صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات ،4افراد زخمی ہو گئے

  • سرگودھا
لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات ،4افراد زخمی ہو گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران چک جودھ میں معمولی تنازعہ پر احمد یار وغیرہ نے محمد نواز کو مار مار کر ادھ موا کر دیا۔۔۔

141شمالی میں رقم کے تنازعہ پر عمردراز اوراسکے ساتھیوں نے طاہر اقبال کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،46شالی میں شاہ زیب وغیرہ نے محمد کامران کو سابقہ رنجش پر آہنی راڈ سے حملہ کر کے لہولہان کر دیا، فیکٹری ایریا میں بلال وغیرہ نے تلخ کلامی پر منیر کو راستہ میں روک کر چاقوکے پے در پے وار کر کے گھائل کر دیا،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر