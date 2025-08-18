لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات ،4افراد زخمی ہو گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران چک جودھ میں معمولی تنازعہ پر احمد یار وغیرہ نے محمد نواز کو مار مار کر ادھ موا کر دیا۔۔۔
141شمالی میں رقم کے تنازعہ پر عمردراز اوراسکے ساتھیوں نے طاہر اقبال کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،46شالی میں شاہ زیب وغیرہ نے محمد کامران کو سابقہ رنجش پر آہنی راڈ سے حملہ کر کے لہولہان کر دیا، فیکٹری ایریا میں بلال وغیرہ نے تلخ کلامی پر منیر کو راستہ میں روک کر چاقوکے پے در پے وار کر کے گھائل کر دیا،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔