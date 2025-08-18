مو ڈیز کی ر پو رٹ سے پا کستا نی سرمایہ کا رو ں کا اعتما د نہ صرف مز ید بڑھے گا بلکہ مستحکم بھی ہو گا ، شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
عالمی ریٹنگ ایجنسی مو ڈیز کی ر پو رٹ سے پا کستا نی سرمایہ کا رو ں کا اعتما د نہ صرف مز ید بڑھے گا بلکہ مستحکم بھی ہو گا ہما ر ی معاشی صورتحا ل مضبوطی کی جا نب گا مزن ہے موڈ یز کی ا پ گر یڈیشن نے السی اور بینک گا ر نٹی کی ویلیو بڑھے گی ہما رے سکو ک کا ریٹ بہتر ہو گا پاکستا ن کو ملکی معیشت کو ا ستحکا م حاصل ہو گا جبکہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کا ر ا ب رفتہ رفتہ نئی سرمایہ کا ر ی کی جا نب قد م بڑھا ئیں گے