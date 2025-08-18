حکومت کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کرے: مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا کہ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کی سہولت کیلئے کالاباغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کرے۔۔۔
کیونکہ اس ڈیم کی تعمیر سے بجلی کے مسائل حل ہونگے صنعت فروغ پائے گی کالاباغ ڈیم سمیت دیگر ڈیمز کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس پر ہماری حکومت توجہ دے تو بہت سے مسائل حل ہوسکتے ہیں حکومت سے کاشتکاروں کو بہت سی توقعات ہیں امید ہے کہ وزیر اعظم ہمیں مایوس نہیں کرینگے۔ اور کاشتکارو ں کو تمام بنیادی سہولیات اور ریلیف فراہم کرنے کیلئے اقدامات بروئے کار لائینگے ۔