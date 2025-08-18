صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتھر مارکیٹ میں انتظامات کا فقدان ،بے ضابطگیوں پر ایکشن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پتھر مارکیٹ میں حفاظتی انتظامات کے فقدان کے علاوہ دیگر نوعیت کی بے ضابطگیوں پر ایکشن،معاملہ دبانے کیلئے مافیا بھی متحرک ہو گیا۔۔۔

 بتایا جاتا ہے کہ سابقہ ادوار میں پیش آنیوالے حادثات کے تناظر میں کی گئی انسپکشن کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ حکومتی ہدایت پر انتظامیہ نے جاری کردہ ایس او پی پر عملدرآمد کیلئے جو کوششیں شروع کی تھیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دم توڑ چکی ہیں، ارباب اختیار کی چشم پوشی کے باعث جہاں کریشنگ مارکیٹ میں قوائد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہاں حفاظتی انتظامات نظر انداز کرنے کی وجہ سے مزید کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے ، اس حوالے سے پہاڑی سلسلہ کے مختلف کھاٹ کے لیز ہولڈرز کی نشاندہی بھی کی گئی جس پر دو کھاٹ کے لیز مالکان کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ہیں تاہم دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے سے موجود مافیا انسپکشن کاروائی کو مزید رکوانے کیلئے سرگرم ہو گیا ہے اور محکمہ مائنز کی متذکرہ کاروائی بھی انسپکشن رپورٹ کا دباؤ کم کرنے کیلئے کی گئی ہے ۔

 

