سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک ڈی سے عملہ صفائی غائب،گندگی کے ڈھیر

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک ڈی کی گلیوں اورملحقہ آبادی حاجی کالونی میں عملہ صفائی نظر نہیں آرہا۔۔۔

 جس وجہ سے گندگی کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے ہیں، اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کوڑا کرکٹ اٹھوانے کیلئے متعدد مرتبہ رجوع کر چکے ہیں مگر ایکشن لینے کی بجائے یہ کہہ کر خاموش کروادیا جاتا ہے کہ ایریا بہت بڑا ہے اور اہلکار اس کے مقابلے میں کم ہیں ، انہوں نے سی او سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا سے فوری نوٹس لے کر اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

