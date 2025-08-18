رجسٹرڈ ٹرسٹ کی انسپکشن اور غیر رجسٹرڈ کیخلاف کارروائی کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں قائم رجسٹرڈ ٹرسٹ کی انسپکشن اور غیر رجسٹرڈ ٹرسٹ کے خلاف خصوصی کاروائی کے احکامات جاری کر دیئے۔۔۔
ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے یہ اقدام فیٹف کی جاری گائیڈ لائن کے مطابق عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے اٹھایا گیا اور اس ضمن میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو خصوصی ٹاسک سونپ کر بتایا گیا ہے کہ اس وقت سرگودھا سمیت دیگر اضلاع میں مجموعی طور پر 500سے زائد ٹرسٹس کا ڈیٹا آن لائن سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے جن کی فیزیکل انسپکشن کے حوالے سے تفصیلی گائیڈ لائن کے مطابق امور کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے ،بالخصوص ان کے اکاؤنٹس ،غیر ملکی فنڈنگ و اسکے استعمال ،رجسٹریشن اور معمولات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی ۔