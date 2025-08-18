ناقص حکمت عملی،غیر رسمی تعلیم کا اہم شعبہ سفید ہاتھی بن گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی افسران کی ناقص حکمت عملی اور عدم تعاون کے باعث غیر رسمی تعلیم کا اہم شعبہ سفید ہاتھی بن کر رہ گیا جبکہ بھاری فنڈز خرچ کرنے کے باوجود کارکردگی انتہائی مایوس کن ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف ایشوز نے۔۔۔
اس شعبہ کو مسائل کی آماجگاہ بنا کر رکھ دیا ہے ، ذرائع کے مطابق ایک طرف تو نان فارمل ایجوکیشن سنٹروں کے اساتذہ کو تنخواہیں بروقت نہیں دی جاتیں اور دوسری طرف سامان کی تقسیم سمیت مختلف ایشوز پر ضلعی افسران کے عدم تعاون اور چیرہ دستیوں کے حوالے سے ان اساتذہ کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں،بالخصوص کتابوں و دیگر سٹیشنری کی تقسیم و ترسیل کے حوالے سے اساتذہ جن کا پہلے ہی اعزازانتہائی کم مقررہے کو نہ صرف اضافی اخراجات پورے کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے ، بلکہ تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے انہیں ذلیل و خوار کرنا معمول بنا ہوا ہے ، ان کا کہنا ہے کہ لٹریسی کے فنڈز خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں،ضلعی افسران صرف سٹیٹس انجوائے کررہے ہیں جبکہ انہیں کارکردگی سے کوئی سروکار نہیں ۔