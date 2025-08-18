بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے کاروبار مندی کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کار خانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں مندے کا شکار ہونے کیساتھ ساتھ ٹیوب ویل نہ چلنے سے زرعی رقبے بنجر ہونے لگے ہیں۔۔۔
حکومت کی جانب سے حالیہ بجلی بم گرانے کے بعد تاجروں کیساتھ ساتھ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں جس کا خمیازہ جلد پاکستان کو بھگتنا پڑیگا اس وقت پاکستان کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے اور معاشی استحکام کیلئے ہم سب کو جدوجہد کرنا ہوگی اس کیلئے سب سے اہم کردار حکومت کا ہے ۔